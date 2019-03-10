نائب وزير الخارجية الكويتي يبحث مع السفير الأمريكي ترتيبات زيارة بومبيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت – (أ ش أ):

قال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية الكويتية إن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بحث مع سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان اليوم الأحد، ترتيبات الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الكويت الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - أنه تم خلال اللقاء أيضًا بحث اتفاقات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين الجانبين خلال لجنة الحوار الاستراتيجي التي ستُعقد على هامش الزيارة، والتي سيترأس الجانب الأمريكي فيها وزير الخارجية مايك بومبيو، بينما يترأس الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وتابع المصدر أن الجارالله وسيلفرمان بحثا كذلك أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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