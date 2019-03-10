محمد اسماعيل - القاهرة - اديس ابابا – (أ ش أ): نعت سفارة مصر باديس ابابا اليوم "الأحد" بمزيد من الآسى المواطنين المصريين الستة الذين تأكدت وفاتهم في فاجعة سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية رقم 302 المُتجهة إلى نيروبي. وتقدمت السفارة عبر صفحتها على فيس بوك بخالص التعازي لأسر الضحايا وأحبائهم وللجالية المصرية بإثيوبيا، داعية المولى عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة. واعلنت سفارة مصر بأديس أبابا أانها شكلت غرفة عمليات بشكل فوري لضمان تقديم كافة صور المُساعدة القنصلية اللازمة لأسر الضحايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة مصر بأديس أبابا تنعى وفاة المصريين الستة في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.