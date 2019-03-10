كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاة كل ركاب الطائرة. إثيوبيا تتلقى رسالة ملكية من البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت إثيوبيا رسالة ملكية، اليوم الأحد، بعد حادث الطائرة الذي راح ضحيته كل من كان على متنها، 149 راكبا و8 من الطاقم.

ووجه الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة إلى الرئيس الإثيوبي سهلي ورق زودي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الطائرة.

وعبر الملك البحريني عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيسة الاثيوبية بهذا المصاب الأليم، وتمنياته لأهالي وذوي الضحايا بالصبر والسلوان، وأن يجنب جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وشعبها كل مكروه"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

كانت طائرة إثيوبية، تحطمت في وقت سابق، اليوم الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا، وكتب على "تويتر" يقول "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

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وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان، "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا. والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحا".

وأفاد موقع لتتبع حركة الطائرات أن آخر رحلة للطائرة الإثيوبية المنكوبة كانت مساء أمس من عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ، وهبطت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامسة ونصف فجر اليوم، بالتوقيت المحلي.

وذكرت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أن الطائرة حملت على متنها "8 إيطاليين و7 بريطانيين و8 أمريكيين و7 فرنسيين و5 هولنديين و4 من سلوفاكيا وإسبانيين اثنين و3 سويديين، وبولنديين اثنين وبلجيكي وصربي واحد ونرويجي واحد وأيرلندي واحد، بالإضافة إلى إندونيسي واحد، و8 صينيين".