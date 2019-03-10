كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس: السلطة الفلسطينية قطعت العلاقات مع الإدارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم، تصريحات عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنّ السلطات الفلسطينية قطعت العلاقات مع الولايات المتحدة، باستثناء المخايرات المركزية الأمريكية "سى آى ايه".

وقال عباس لرئيسة حزب ميرتس الإسرائيلى "تمار زاندبرج"، وعضو الكنيست الإسرائيلي عيسوي فريج في رام الله يوم الأحد :"لقد قطعنا جميع الاتصالات مع الإدارة الأمريكية".

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وتابع عباس: "إننا نرى الأمن كقيمة مقدسة"، مضيفًا "إننا نحافظ على العلاقات مع وكالة المخابرات المركزية فقط".