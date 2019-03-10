كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يحتجون قد "قيود الإنترنت" فى موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع موسكو ومدينتين أخريين، اليوم الأحد، للاحتجاج على فرض القيود الصارمة على الإنترنت، فى إحدى أكبر الاحتجاجات في العاصمة الروسية منذ سنوات، بعد سنّ تشريعات لمنع الإسائة للحكومة على الويب.

وأيد المشرعون الشهر الماضي، ضوابط أكثر صرامة على الإنترنت أكدوا أنها ضرورية لمنع التدخل الأجنبي في شؤون روسيا، لكن بعض وسائل الإعلام الروسية شبهت ذلك بـ "ستار حديدي" على الإنترنت، ويقول منتقدون إنه يمكن استخدامه لخنق المعارضة.

ووفقا لوكالة رويترز، تجمع الآلاف في شارع بروسبكت ساكاروفا المطوق في موسكو، وألقوا الخطب على خشبة المسرح ورددوا شعارات مثل "ارفعوا أياديكم عن الإنترنت"، و "لا للعزلة، توقفوا عن انتهاكات الإنترنت الروسي".

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ووفقاً لمنظمة "وايت كاونتر"-الغير ربحية- كانت أعداد التجمع حول 15300 شخص، بينما حددت شرطة موسكو الأعداد عند 6500.

وقال المتظاهر ديمتري -28 عاما- الذي رفض الكشف عن إسمه بالكامل:"إذا لم نفعل شيئًا فسيزداد الأمر سوءًا، إن السلطات ستواصل اتباع أسلوبها الخاص، وسنصل إلى نقطة اللاعودة.

وقال نشطاء المعارضة على تويتر، إن الشرطة احتجزت 15 شخصًا في مسيرة موسكو، وصادرت لافتاتهم وبالوناتهم، بينما لم تعلن الشرطة عن أية اعتقالات.