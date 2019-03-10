كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادي: صرف 50% من رواتب الفلسطينيين جاء للتماشي مع السيولة الحالية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المُتخصص في الشؤون الاقتصادية الكاتب الصحافي، محمد عبد الله، إنَّ قرارات وزير المالية الفلسطيني، الذي أعلن عنها اليوم، بشأن صرف رواتب الموظفين بدءًا من اليوم، نتيجة طبيعية لحجز إيرادات المقاصة، وأنَّ هذه الإيرادات تُشكل تقريبًا 60% من مُجمل الدخل الفلسطيني الشهري أو السنوي، وأنَّ باقي الدخل يَأتي من المنح الخارجية وإيرادات محلية.

وأضاف عبد الله، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي حازم الزميلي، أنَّ الحكومة الفلسطينية عندما وَضعت صرف 50% من الراتب بِما لا يقل عن 550 دولار ولا يزيد عن 2755 دولار لأصحاب الرواتب العليا مثل الوزراء والمحافظين كان للتماشي مع السيولة المالية المتوفرة للحكومة الفلسطينية.

وكان وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، قد أعلن أنه سيتم صرف رواتب الموظفين، بدءًا من اليوم، حيثُ أكد أن رواتب الأسرى وأسر الشهداء تم صرفها كاملة مطلع الشهر الجاري.