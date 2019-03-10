كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تضغط على الهند لوقف شراء النفط الفنزويلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير مبعوثي واشنطن في فنزويلا، إن الولايات المتحدة تضغط على الهند للتوقف عن شراء النفط الفنزويلي الذي يعد مصدرا رئيسيا للدخل لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، فيما هددت إدارة ترامب الأسبوع الماضي بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية لقطع وسائل الحياة المالية لمادورو.

وقال اليوت ابرامز لوكالة رويترز في مقابلة، اليوم :"يجب العمل على وقف مساعدة هذا النظام.. يجب أن تكون إلى جانب الشعب الفنزويلي."

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ووجهت إدارة ترامب نفس الرسالة للحكومات الأخرى، كما قال أبرامز، وقدمت حجة مماثلة للمصارف الأجنبية والشركات الخاصة التي تتعامل مع حكومة مادورو.

ووصف أبرامز موقف الولايات المتحدة بأنه "حث وتشجيع".