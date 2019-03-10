روحانى سيقوم بأول زيارة رسمية للعراق

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اعلن وزير الخارجية الايرانى ، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقوم بأول زيارة رسمية للعراق هذا الأسبوع ، حيث يواجه ضغوطاً متزايدة من المتشدّدين في الداخل في أعقاب انهيار الاتفاق النووي تحت إدارة ترامب.

رحلة روحاني - التي وصفها وزير خارجيته بأنها "تاريخية ونبيلة" - تهدف إلى ترسيخ العلاقات بين القوة الشيعية إيران والحكومة العراقية الشيعية.

كما أنه رد إيران على رحلة الرئيس دونالد ترامب المفاجئة في ديسمبر إلى العراق ، حيث قال إن القوات الأمريكية موجودة في العراق لمشاهدة إيران.

وكان كبير الدبلوماسيين الايرانيين محمد جواد ظريف في بغداد يوم الاحد للتحضير لزيارة روحاني التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ يوم الاثنين.كما قال ظريف لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية إن زيارة روحاني ستوفر فرصة للتوصل إلى "تفاهمات جادة" بين الجارتين.