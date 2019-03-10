كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أكثر من 200 حوثي في غارات للتحالف على حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 200 عنصر من مقاتلي ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران مصرعهم في غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعاتهم في مديرية كشر، بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأعلن التحالف العربي تنفيذ ضربات جوية نوعية استهدفت طرق إمداد ومقاتلين من ميليشيا الحوثي في مديرية كشر، حسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت" الإخباري.

وقال إن "الهدف من الضربات الجوية النوعية، هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر من الميليشيات الحوثية".

وتركزت الضربات الجوية على جبل طل، والزعاكرة،ومركز المديرية، إضافةً إلى الإمدادات القادمة من عمران للميليشيات الحوثية.

وقتل في هذه الغارات القيادي الميداني الحوثي أحمد نبيل السواري، مع عدد من أتباعه.

وكان السواري يقود كتيبة من الميليشيا تتولى اقتحام المنازل واعتقال السكان في قرى كشر.