كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي: وفاة الرضع بـ "مستشفى الرابطة" يؤزم موقف الحكومة التونسية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي من تونس، محمد بوعود، إنَّ أزمة وفاة الرضع بـ مستشفى الرابطة في العاصمة التونسية ستزيد في تعميق أزمة حكومة يوسف الشاهد، التي تمر خاصةً، خلال الأشهر الأخيرة بحملة انتقادات كبيرة.

وأضاف بوعود، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أنَّ حكومة يوسف الشاهد، أصبح عنوانها لدى الشارع التونسي ومختلف القوى السياسية بأنها حكومة «الفشل»، وأنها تُكرس الوقت والجهد والإمكانيات لِخدمة الحزب الذي يُؤسسه الشاهد، حيثُ تأتي الأزمة الأخيرة لتزيد في تعميق هذه الأزمة.

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وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد قبل استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، إثر وفاة أحد عشر رضيعًا بسبب الإهمال في مستشفى الرابطة الحكومي.

وطالبت حركة نداء تونس حكومة، الشاهد، بالاستقالة فورًا، محملة إياها المسئولية عن تردي الأوضاع على المستويات كافة نتيجة تفرغها لتأسيس حزب سياسي بدلاً من خدمة المواطن، بحسب بيان الحركة.