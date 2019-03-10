النرويج الأولى عالمياً والبحرين عربيا في أفضل الدول للنساء

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نشر مؤشر" نست بيك"،وهي مؤسسة ألمانية، تقريره السنوي عن أفضل 100 دولة لتعيش بها المرأة وفقًا لمجموعة من المعايير المتنوعة ذات الصلة بالمرأة، بما في ذلك معدلات العنف المنزلي، ومتوسط العمر المتوقع للإناث ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء.

وجاءت النرويج في المرتبة الأولى لعام 2019 كأفضل دولة لتعيش بها المرأة وتتمتع بحقوق عالية.

وعربيا،ً احتلت البحرين المرتبة الأولى و55 عالميًا تليها قطر (56 عالميًا)، ثم الإمارات (57 عالميًا) ثم تونس (67 عالميًا).

وذكر المؤشر أن الدول الإسكندنافية لديها فجوة هي الأقل في الأجور بين الجنسين.أما في النرويج فتشغل النساء 40.2٪ من المناصب الحكومية، مقارنة بـ 31.50٪ فقط في المملكة المتحدة.وجاءت السويد في المرتبة الثانية على المؤشر، تليها كندا في المركز الثالث.

