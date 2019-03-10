كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. "موكب بوتفليقة" بمطار جنيف.. والجزائر تنتظر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر لقطات فيديو بثتها وكالة رويترز، الأحد، موكبا من السيارات على أرضية المطار في جنيف، يعتقد أن إحداها تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في طريق عودته إلى الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري، الذي يواجه احتجاجات حاشدة في الجزائر، يُعالج في مستشفى في مدينة جنيف السويسرية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وغادر بوتفليقة البلاد في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة.

