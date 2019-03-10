كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحرج زوجته "ميلانيا" ويتجاهلها أمام الكاميرات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت سيدة أمريكا الأولى "ميلانيا ترامب" لموقف محرج من زوجها الرئس الأمريكي "دونالد ترامب"، خلال استقبالهم لرئيس الوزراء التشيكي وزوجته البيت الأبيض.

ووفقا لموقع "فويس أوف أمريكا"، وقف ترامب وميلانيا أمام المكتب الرئاسي لاستقبال أول رئيس وزراء تشيكي يزور البيت الأبيض منذ عام 2011، وعندما وصل أندريه بابيس، وزوجته الحسناء مونيكا، صافح ترامب الضيف التشيكي وزوجته ثم أدار ظهره لميلانيا ومونيكا اللتان استعدتا لالتقاط صورة جماعية.

يقول الموقع أن ترامب مشى سريعا مصطحبا الضيف، ولم يلتفت خلفه، مما تسبب في إحراج لميلانيا ومونيكا أمام الكاميرات ووسائل الإعلام.

وأضاف الموقع: " اللافت في هذا الموقف المحرج لميلانيا أنها تعاملت معه على نحو أقل من الغضب والتأفف، إذ أبدت استغرابها أمام ضيفتها عبر ابتسامة مشتركة".