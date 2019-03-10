كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوق الإنسان اليمنيي يوجه رسالة عاجلة للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، نداء إنسانيا عاجلا إلى الأمم المتحدة، قال فيه إنه يجب وقف كل الأعمال العدائية، التي يرتكبها "الحوثيون" في منطقة حجور.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير في مقر السفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد 10 مارس الجاري.

وقال الوزير اليمني "منطقة حجور، تمثل منطقة منكوبة تستدعي تدخلات إنسانية وإغاثية عاجل، مطالبا المليشيا الحوثية بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين ووصول فرق الإغاثة وإدخال المواد الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب".

كما طالب بإطلاق سراح المختطفين من المدنيين على أيدي "الحوثيين"، على حد وصفه.

وقال عسكر: "مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن يجب أن يتحمل مسئوليته إزاء الجرائم الحوثية والانتهاكات"، مضيفا: "ندعوا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية وردع مرتكبيها ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية".

وأعلن وزير حقوق الإنسان أن "حجور" منطقة منكوبة، داعيا الأمم المتحدة إلى التدخل لتقديم العون.

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وقال عسكر: "ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قتلت 62 مدنيا بينهم أطفال في معارك حجور".

وأضاف: "الميليشيات الحوثية فخخت نحو 24 منزلا خلال الفترة الماضية في حجة".

وبين وزير حقوق الإنسان، أن عدد النازحين من مديرية كشر تجاوز 4 آلاف، مشيرا إلى أن "الحوثيين" هجروا سكان 28 قرية بشكل كامل في كشر، وتابع: "الحوثيون عطلوا التعليم في حجور بتحويل المدارس إلى ثكنات".

وقال: "الحوثيين فجروا مسجدا في محافظة حجة، كما فجروا فجروا منازل معارضين لهم بشكل ممنهج، واستهدفوا مخيمات النازحين وقطعوا الطرق إليها في حجة".

وفي ختام المؤتمر قدم الوزير اليمني الشكر للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كما شكر قيادة مصر وشعبها على ما قدمته لليمن واليمنيين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني: "الحوثيون يقتاتون على المساعدات الإنسانية من أجل تحقيق مآرب سياسية"، مضيفا: "إذا لم يكن هذا هو الإرهاب فما هو الإرهاب في أدبيات الأمم المتحدة".