كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السراج يبحث مع تميم مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم الأحد، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

ووفقا لصحيفة "ليبيا هيرالد"، أكد السراج على الحل السياسي للأزمة الليبية، وأهمية التوافق الوطني.

وأشار السراج إلى أهمية إجراء انتخابات نهاية هذا العام وفقًا لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، والذي يسعى لعقد مؤتمر وطني جامع يمهد لتلك الانتخابات، كما عبر عن تطلعه بأن تساهم دولة قطر في توحيد جهودها والعمل على تحقيق هذا التوجه.

من جانبه أكد أمير قطر مساندة بلاده لخيارات الشعب الليبي، وانه آن الأوان لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار وتبدأ مسيرة البناء والتنمية.

