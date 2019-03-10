كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. تونس تطمح لتوافد 20 مليون سائح بحلول 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت العائداتُ السياحية في تونس عام 2018 تطورًا بـ 48% لِتتجاوز هذه المداخيل مليون يورو، وتعمل الحكومة التونسية على استعادة العديد من الأسواق السياحية التقليدية َالانفتاح على أسواقٍ جديدة كَالسوق الصينية والخليجية وتَطوير المَنتوج السياحي وتَنويع الخدمات الفندقية، وذلك خلال تقرير أذاعته قناة الغد الإخبارية.

وتسعى دولة تونس لاستقبال 400 ألف سائح ألماني خلال هذا الموسم، والعمل على بلوغ مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة.

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وتطمح تونس إلى توافد 20 مليون سائح بِحلول عام 2020، مُعولة على عنصري الاستقرار الأمني والاستثمارات السياحية الجديدة، التي قد تَكون دافعًا لِتطوير هذا القطاع، مع تَوقعات بأنْ يَصل عدد السياح الجزائريين فقط إلى 4 ملايين سائح الموسم المقبل.

وشهد القطاع السياحي في تونس تطورا ملحوظا عام 2018 في عدد الليالي وارتفاع العائدات المالية.