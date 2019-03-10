عاجل.. خروج قطار عن مساره في إندونيسيا (صور)

افادت وكالة أنباء إخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن أصابة عشرات الأشخاص، إثر خروج قطار عن مساره في مقاطعة جاوا الغربية الاندونيسية.

ووفقا لوكالة " شينخوا" للأنباء، فإن الحادث وقع في بلدية بوجور في الساعة 10.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وصرح ممثل عن وزارة النقل الإندونيسية للوكالة بأن "بعض شهود العيان يرجعون سبب الحادث إلى وقوع عامود للكهرباء على مسار القطار". مضيفا أن "تحقيق جار في الوقت الراهن".

وقال المتحدث باسم وزارة النقل إن القطار كان متجها من جاكرتا إلى بوجور، وهي وجهة سياحية شهيرة.