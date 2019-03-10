كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية: ضحايا الطائرة الأثيوبية من 30 دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية للصحافيين إن الطائرة التي تحطمت اليوم الأحد، كانت تقل ركاباً من أكثر من 30 دولة.

وأضاف أن بين الركاب 32 كينياً، و18 كندياً، و9 إثيوبيين، و8 إيطاليين، و8 صينيين، و8 أمريكيين، و7 بريطانيين، و7 فرنسيين، و6 مصريين، و 5 هولانديين، و4 هنود، و4 سلوفاكيين، و3 نمساويين، و3 سويديين، و 3 روس، ومغربيين، وإسبانيين وبولنديين، وإسرائيليين.

ومن الجنسيات الأخرى، بلجيكي، وإندونيسي، وصومالي، ونرويجي، وصربي، وتوغولي، وموزامبيقي، ورواندي، وسوداني، وأوغندي، ويمني.

وأضاف أنه لم تعرف جنسيات 4 مسافرين آخرين بجوازات سفر صادرة من الأمم المتحدة.