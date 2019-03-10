كأس الـ”كاف” – هذه التشكيلة الأساسية للرجاء البيضاوي وحسنية أكادير

كشف كل من الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، والأرجنتيني ميغايل غاموندي، ربان فريق حسنية أكادير، عن التشكيلة الأساسية للفريقين، للمباراة التي سوف تجمع بينهما، بعد قليل، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرابط، برسم خامس جولات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيدخل الفريق الأخضر، بالتشكيلة الأساسية التالية:

أنس الزنيتي في حراسة المرمى، بدر بانون، عمر بوطيب، فابريس نغاه، إلياس الحداد، عبد الرحيم شاكر، زكرياء حدراف، زكرياء الوردي، عبد الإله حافيظي، محمود بنحليب، ومحسن ياجور.

فيما سيدخل حسنية أكادير بالتوليفة الأساسية التالية:

عبد الرحمان الحواصلي، في حراسة المرمى، أمين صديقي، ياسين الرامي، جلال الداودي، عبد العلي الخنبوبي، عبد الكريم باعدي، سفيان بوفتيني، المهدي أوبيلا، زهير الشاوش، يوسف الفحلي، وادريس بناني.