حضور إسرائيلي جديد في بطولة للجيدو في مراكش والمدرب: فخور بأننا حصلنا على ميداليات ورفعنا علم إسرائيل

وسط النقاش الكبير الذي يرافق الخطوات التطبيعية السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين ناتنياهو”، ومحاولة وصوله إلى المغرب، لا يزال الحضور الإسرائيلي للبطولات الرياضية في المغرب متواصلا، على الرغم من الجدل، الذي يرافقه في كل مرة.

وفي السياق ذاته، كشفت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربي” لوزارة الخارجية الإسرائيلية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الأحد، أن الفريق الإسرائيلي حصد ميداليتين، في البطولة الدولية للجيدو في مدينة مراكش.

وأوضح المصدر ذاته أنه يشارك حاليا 10 لاعبي جيدو من إسرائيل في بطولة الجيدو في مراكش، حيث فاز الوفد الإسرائيلي في المرحلة الحالية من المسابقات، بميداليتين برونزيتين، باللاعبتين “جيفين بريمو”، و”تيمناع نيلسون ليفي”.

وفي السياق ذاته، أدلى مدرب الفريق الإسرائيلي للجيدو، المشارك في بطولة مراكش بتصريح يفتخر فيه برفع العلم الإسرائيلي في المغرب، وقال: “هذه هي السنة الثانية، التي نشارك فيها في البطولة في المغرب، وأنا فخور بأننا حصلنا هذه المرة، أيضا، على ميداليات، وتم رفع العلم الإسرائيلي”.

Advertisements

وتأتي الخطوة الجديدة، في ظل حديث وسائل الإعلام عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نناتنياهو” على زيارة المغرب بشكل رسمي، خلال شهر مارس الجاري، وهو الخبر، الذي اعتبرته السلطات المغربية في تصريحات رسمية أنه “إشاعة”، لا يمكنها الرد عليها، فيما رأى فيه مسؤولون مغاربة محاولة إلى استدراج المغرب لمربع التطبيع المباشر مع إسرائيل.