مأساة “آلان” تتكرر.. يونانيون يعثرون على جثة طفلة لاجئة عمرها 9 سنوات

لا تزال مآسي الهجرة مستمرة، وسط استمرار محاولة اللاجئين، والهاربين الزحف نحو أوربا، عبر قوارب الموت، إذ تكررت، صباح اليوم الأحد، صورة الطفل “آلان” الكردي، الذي حركت قصته ضمير العالم، عام 2015، عثر اليونانيون، اليوم، على جثة هامدة على الشاطئ لطفلة لاجئة.

ونقلت وكالات الأنباء، اليوم، خبر العثور على جثة طفلة، يعتقد أنها غرقت في حادث قارب مهاجرين على شاطئ جزيرة “ليسبوس” اليونانية، اليوم، بحسب وكالة “أثينا للأنباء”.

وبحسب تقارير من الإعلام المحلي، ومصادر في خفر السواحل، يعتقد أن الجثة، التي بدون رأس، وفي مرحلة تحلل متقدمة، تعود إلى فتاة في التاسعة من العمر، فقدت بعد غرق قارب شرق “ليسبوس”، الشهر الماضي.

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وقام السكان المحليون، الذين عثروا على الجثة على شاطئ “فاتيرا” في “ليسبوس” صباح اليوم، بإبلاغ خفر السواحل، الذين نقلوا الجثة إلى مستشفى لتشريحها.

ولقي ثلاثة أشخاص، من بينهم طفلان، حتفهم عند غرق قارب مهاجرين قرب جزيرة “ساموس” اليونانية، يوم الخميس الماضي، فيما تشير الاحصائيات إلى مقتل أكثر من 200 مهاجر، ولاجئ حتى هذا الوقت من العام أثناء محاولتهم عبور المتوسط للتوجه إلى إيطاليا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.