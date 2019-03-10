الحركات الوطنية بأم الفحم في "حديث الأربعاء" لجمعية الثقافة العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم جمعية "الثقافة العربية"، إجراء ندوة في مدينة أم الفحم، يوم الأربعاء المقبل، ضمن سلسلة نشاط "حديث الأربعاء" الخاص بها، تتناول تاريخ الحركات السياسية في المدينة.

وأعلن الجمعية اليوم في بيان عن الحدث المرتقب، قالت فيه: "خرجت من مدينة أم الفحم تاريخيًا العديد من الحركات الوطنيّة والسياسيّة في الداخل الفلسطيني، وساهمت هذه الحركات في تشكيل الوعي الوطني، وأدّت دورًا مركزيًا في إنتاج خطابها السياسي وحراكها الاجتماعي".

وأضاف البيان: "تتناول هذه الندوة من "حديث الأربعاء" موضوع تاريخ تأسيس الحركات الوطنيّة من منظور نسائي، والدور المركزي الذي قامت به النساء في بناء هذه الحركات، والذي كانت له مساهمة بارزة".

وتطرح الندوة أسئلة في محاور عدّة، منها: في أي ظروف تشكّلت الحركات الوطنيّة والسياسيّة؟ ما هي الاختلافات بين ما قبل وما بعد تأسيس هذه الحركات؟ هل نجحت هذه الحركات بالمساهمة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع؟ كيف ساهمت النساء في بناء هذه الحركات؟ ما هو الأثر الذي تركته مساهمة النساء على العمل الوطني العام؟

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وتُشارك في الندوة، إحدى مؤسسات حركة "أبناء البلد" و"حركة الأنصار" في أم الفحم، ماجدة شقير، والمشاركة في تأسيس حركة "النساء الديمقراطيّات" في أم الفحم، أمينة شبيطة محاميد، وناشطة وقيادية في "الحركة الإسلاميّة" من تسعينيات القرن الماضي في المدنية،عطاف جبارين، والمشاركة في تأسيس حركة "أبناء البلد" وناشطة في "التجمع الوطني الديمقراطي" في المدينة، لبنى فوزي.

وسوف تيسر الندوة المحامية حنين إغبارية.

وذلك يوم الأربعاء 13/03/2019 في المركز الجماهيري في أم الفحم الساعة السابعة مساءً.

وبرنامج "حديث الأربعاء" بشراكة إعلاميّة مع "عرب 48" و"فُسْحّة ثقافيّة فلسطينيّة".