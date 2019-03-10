إشتية: مهمة حكومتي استعادة الوحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، محمد إشتية، إن مهمة حكومته استعادة الوحدة الفلسطينية، والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأضاف إشتية، "بتوجيهات من الرئيس، مهمة الحكومة تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، ونستعيد غزة للشرعية الوطنية"؛ ومضى "مهمتنا العمل ما نستطيع للتحضير للانتخابات القادمة".

وقال في تصريح لوكالة "الأناضول"، "الذي يهمني ويهم الرئيس أننا نريد رفع المعاناة عن الناس والقهر، وشعبنا يستحق كل جهد وأدرك أننا نمر بظروف صعبة، والناس قادرة أن تحمل المشروع عندما يكون هناك فريق واحد قادر على الأمر".

وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إشتيه، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لرامي الحمد الله.

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وشغل إشتيه، منصب رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" (مؤسسة رسمية).

وأوصت اللجنة المركزية لـ"فتح"، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـ"تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

وقبل عباس في 29 من الشهر ذاته، استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال.