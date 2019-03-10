قلنسوة: تقديم لائحة اتهام ضد صاحب منزل مهدد بالهدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بيتح تكفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد صاحب البيت المهدد بالهدم، محمد عودة من مدينة قلنسوة، نسبت إليه تهمة التهديد.

ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة اعتقال محمد عودة لغاية إنهاء الإجراءات القضائية، كذلك ألغت الشروط المقيّدة التي كانت فرضتها عليه بعد إطلاق سراحه.

وادعت النيابة أن عودة يشكل خطرا على عائلته وعلى نفسه، وطلبت من المحكمة تمديد فترة الشروط المقيّدة بينها الحبس المنزلي وعدم التواصل مع عائلته، الأمر الذي رفضه محامي الدفاع.

وكانت الشرطة اعتقلت عودة بادعاء أنه هدد بتفجير نفسه إذا ما أقدمت السلطات على هدم بيته، الأسبوع الماضي.

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وبين المحامي الموكل بالدفاع عن عودة، علاء تلاوي، للمحكمة أن "عودة لا يشكل خطرا على أحد وأن أقواله لم تلامس الواقع".

وقال تلاوي لـ"عرب 48": "لا يوجد أي منطق يبقي شخصا رهن الاعتقال إذا لم يقترف مخالفة فعلية. الشرطة لا زالت متعنّة بعدم مراعاة مشاعر أصحاب البيوت المهددة بالهدم".

وأضاف أن "النيابة العامة اتهمت موكلي بتهديد أفراد عائلته وكذلك تهديد أفراد الشرطة، وطلبت النيابة إبقاء موكلي رهن الاعتقال لغاية إنهاء الإجراءات القضائية، إلا أننا لم نقبل الشروط التي نعتبرها ظالمة".