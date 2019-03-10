نتنياهو: عناصر مارقة بغزة تطلق القذائف وحماس تتحمل المسؤولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن من وصفهم بـ‘ناصر مارقة" هي التي أطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوب البلاد، لكنه حمل حركة حماس المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة.
وقال نتنياهو، في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي، حسب بيان صادر عن مكتبه، إنه "شهدنا في الأيام الأخيرة استفزازات من قطاع غزة. عناصر مارقة قامت بها ولكن هذا لا يعفي حماس من تحمل المسؤولية عن تلك الاستفزازات. حماس تتحمل المسؤولية عن كل ما يخرج من قطاع غزة، ونحن نرد على ذلك كما يستوجب من خلال غارات تشنها طائرات سلاح الجو على أهداف تابعة لحماس".
وأضاف أنه "سمعت أشخاصا في غزة يقولون إنه بما أننا في حملة انتخابية فإن عملية عسكرية واسعة النطاق غير واردة. أقترح على حماس ألا تعتمد على هذا، فسنفعل كل ما يلزم من أجل استعادة الأمن والهدوء إلى محيط غزة وإلى الجنوب بشكل عام".
وقال نتنياهو إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيزور إسرائيل في نهاية الأسبوع، واصفا إياها بأنها "بزيارة مهمة".
وأضاف أن الرئيس البرازيلي، يائير بولسونارو، سيزور إسرائيل بداية الشهر المقبل. وقال إن "البرازيل قوة عظمى ونحن نفتح هنا ممرات تجارة ستجلب عملا للعديد من الإسرائيليين وستثري دولة إسرائيل، سياسياً واقتصاديا"ً.
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