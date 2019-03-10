مصرع عامل في حادث عمل قرب الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل مصرعه في حادث عمل بورشة بناء في المنطقة الصناعية "تسور يغئال "قرب مدينة الطيرة، بعد ظهر اليوم الأحد.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن العامل على ما يبدو سقط عن رافعة .
وحاول الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان إنقاذ حياة العامل وأجرى له عمليات إنعاش، لكن دون جدوى، وأعلن الطبيب المرافق وفاته.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.
ويذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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