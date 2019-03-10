انت الان تتابع تفاصيل خبر غوايدو يدعو إلى مسيرة كبرى ولا يستبعد تدخلاً عسكرياً في فنزويلا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 05:31 مساءً - دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو الفنزوليين إلى السفر للعاصمة كاركاس للمشاركة في احتجاج ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو، في كلمة أمام أنصاره من فوق جسر في جنوب غرب كراكاس، إن حكومة مادورو "ليس لديها وسيلة لحل أزمة الكهرباء التي تسببت فيها“.

وأضاف: "فليتوجه كل الفنزويليين إلى كراكاس"، دون أن يفصح عن موعد هذا الاحتجاج المزمع.

Advertisements

كما كرّر غوايدو استعداده للسّماح بتدخّل عسكري أجنبي. وقال: "المادّة 187، عندما يحين الوقت"، في إشارة منه إلى الدّستور الذي يسمح بـ"مهمّات عسكريّة فنزويليّة في الخارج، أو بمهمّات عسكريّة أجنبيّة" في الداخل الفنزويلي.

وأكد غوايدو أنّ "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة، ونحن نقول ذلك بشكل مسؤول"، داعياً مؤيّديه إلى عدم الاستسلام "لليأس والإحباط".

وشهدت شوارع كاراكاس ومدن أخرى في فنزويلا، أمس السبت، تظاهرات مضادة لأنصار كل من غوايدو ومادورو، اللذَين يخوضان صراعاً مريراً على السلطة في البلد الغني بالنفط في أمريكا الجنوبية، وسط أزمة انقطاع الكهرباء واسعة النطاق أغرقت البلاد في الظلام.

ويحاول غوايدو إجبار مادورو، الاشتراكي، الذي أُعيد انتخابه رئيساً للبلاد في مايو الماضي، على التنحّي وإجراء انتخابات جديدة.