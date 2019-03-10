شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري يوافق على ترشيح «الوزيري» وزيرا للنقل والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على ترشيح الفريق كامل الوزيري للتعيين وزيرا للنقل بأغلبية الحاضرين. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه وصله خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 27 فبراير يخطرنى فيه بتعيين اللواء كامل عبد الهادى فرج الوزير والذى تمت ترقيته اليوم لرتبه فريق للتعيين فى منصب وزير النقل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن خلال الندوة التثقيفية التى أقامتها القوات المسلحة المصرية صباح اليوم تكليف اللواء كامل الوزيرى رئيس الهيئة الهندسية وزيرا للنقل خلفا للدكتور هشام بركات وزير النقل المستقيل عقب حادث قطار محطة مصر فى 27 فبراير الماضى وراح ضحيتها 22 شهيدا ، كما قرر الرئيس السيسي فى نفس الندوة ترقية الوزيرى إلى رتبة الفريق



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