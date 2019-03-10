البرلمان المصري يوافق على تعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على ترشيح الفريق كامل عبدالهادي فرج الوزير، لتعيينه وزيرا للنقل.



وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بترقية اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية إلى رتبة فريق، كما كلفه بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد المصرية على أن يتم الانتهاء منه عام 2020.

من ناحية أخرى، رحب نواب البرلمان المصري بترشيح الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل، ووافق المجلس على تعيينه بأغلبية الحاضرين.



وقال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب المصري، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إنهم على ثقة تامة بقدرة الفريق كامل الوزير على تطوير وإصلاح منظومة النقل في مصر، وهي ليست مهمة سهلة لكنها لا تصعب على رجال القوات المسلحة المصرية الذين اعتادوا على مثل هذه المهام الصعبة.

وأكد الشريف أن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بترشيح الوزير لحقيبة النقل لقي ترحيبا كبيرا من جانب نواب البرلمان الذين رحبوا به وأعلنوا تأييده في الجلسة العامة المنعقدة اليوم.





وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشيح اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزيراً للنقل خلفا لهشام عرفات الذي قدم استقالته بعد حادث قطار مروع أودى بحياة 20 شخصا.

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وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة يوم الشهيد، الأحد، إنه عرض على اللواء كامل الوزير منصب وزير النقل بعد حادث قطار محطة مصر، والذي وافق بدوره ليؤكد أنه في خدمة بلاده في أي وقت، قائلا "أنا تحت رجل مصر في أي وقت".





وعزا الرئيس المصري تأخير الإعلان الرسمي عن تعيين اللواء كامل وزيراً للنقل حتى الآن، إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على القرار، حيث إن البرلمان في إجازة حاليا، مضيفا: "نعطي لهذا المرفق واحدا من أفضل ضباط الجيش".

ويشترط الدستور المصري موافقة البرلمان على قرار تعيين أي وزير جديد بالحكومة.

وقال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لــ"العين الإخبارية"، إن "الوزير" سوف يحدث إنجازات كبيرة لتحديث منظومة النقل المصرية، وخاصة خطوط السكك الحديدية المصرية، مؤكدا أن المصريين يعتبرونه رجل المهام الصعبة ويثقون في قدرته على التغيير وخلق فرص للتميز والنجاح لجميع العاملين معه.

وأكد البرلماني المصري أن الوزير له العديد من الإنجازات التي حققها خلال رئاسته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما يشير إلى أن مرافق وزارة النقل على موعد مع رجل كفء لا يمل وسيعمل على النهوض بكافة قطاعات الوزارة وخاصة مرفق السكك الحديدية.

وشهدت مصر حادثاً مأساوياً إثر حريق ضخم اندلع بسبب اصطدام جرار بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة برصيف، راح ضحيته 20 شخصا وأصيب 43 آخرون