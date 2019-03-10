انت الان تتابع وفاة 15 مريضًا جراء انقطاع التيار الكهربائي بفنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توفى 15 فنزويليا مصابين بأمراض الكلى بعد عدم تمكنهم من الخضوع لجلسات غسيل الكلى خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، حسب ما ذكرت منظمة غير حكومية أمس السبت. وقال فرانسيسكو فالنسيا الذي يرأس مجموعة كوديفيدا للرعاية الصحية، لوكالة فرانس برس "بين الأمس واليوم، سجّلنا 15 حالة وفاة بسبب نقص الغسيل الكلوي. تسع من حالات الوفاة هذه مسجّلة في ولاية زوليا، واثنتان في ولاية تروخيو، وأربع حالات في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وشهدت فنزويلا، الخميس الماضي، انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة "تخريب" في سد يعمل بالطاقة الكهرومائية يوفر الكثير من الكهرباء للبلاد.ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية لأكثر من ثلاثة ملايين

وشهدت فنزويلا، الخميس الماضي، انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة "تخريب" في سد يعمل بالطاقة الكهرومائية يوفر الكثير من الكهرباء للبلاد. Advertisements ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن. ويقول المنتقدون إن الفساد وتراجع الاستثمار أسهما في عدم قدرة شبكة الطاقة الكهربائية بالبلاد على العمل في حين يقول مادورو إن الخصوم السياسيين يخلقون تلك المشكلات عن عمد. وذكرت وسائل إعلام محلية ومستخدمو تويتر أن انقطاع الكهرباء يؤثر على العاصمة كراكاس و15 ولاية من ولايات فنزويلا وعددها 23. ووصف مراسل للتلفزيون الحكومي الأمر بأنه "انقطاع للكهرباء على مستوى البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 15 مريضًا جراء انقطاع التيار الكهربائي بفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.