انت الان تتابع أردوغان يرد على تحذير البنتاجون من الصواريخ الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن شراء بلاده منظومة إس-400 الصاروخية الروسية "لا علاقة له" بأمن الولايات المتحدة، وذلك في ردّ على تحذير أطلقه البنتاجون في وقت سابق. وكان المتحدّث باسم البنتاغون تشارلز سامرز حذّر الجمعة من أنّ تركيا قد تُواجه "عواقب خطرة" في حال اشترت كما هو مقرّر المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400، ومن المقرر أن تبدأ تركيا الصيف المقبل استلام هذه المنظومة. ويُعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين أنقرة وواشنطن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال سامرز: "في حال اشترت تركيا إس-400، فستكون هناك عواقب خطرة على علاقاتنا بشكل عام وعلاقاتنا العسكرية" بشكل خاص. وتابع أنه في هذه الحالة "لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات إف-35 وصواريخ باتريوت". وكانت واشنطن وافقت في ديسمبر الماضي على أن تبيع لتركيا منظومة باتريوت المضادّة للصواريخ كدليل حسن نيّة