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مصادر من الجزائر: بوتفليقة سيعود الليلة إلى البلاد

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع مصادر من الجزائر: بوتفليقة سيعود الليلة إلى البلاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت مصادر جزائرية، اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، سيعود الليلة إلى البلاد، بحسب ما أعلنته “سكاي نيوز”.

وقالت إن موكب من السيارات يعتقد أنه يقل بوتفليقة إلى مطار جنيف، بعد أن غادرت سيارة مصفحة مستشفى جنيف.

جاء ذلك بالتزامن مع انتشار قوات الأمن حول مطار بوفاريك في الجزائر.

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