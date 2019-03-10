الان تتابع مصادر من الجزائر: بوتفليقة سيعود الليلة إلى البلاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قالت مصادر جزائرية، اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، سيعود الليلة إلى البلاد، بحسب ما أعلنته “سكاي نيوز”.
وقالت إن موكب من السيارات يعتقد أنه يقل بوتفليقة إلى مطار جنيف، بعد أن غادرت سيارة مصفحة مستشفى جنيف.
جاء ذلك بالتزامن مع انتشار قوات الأمن حول مطار بوفاريك في الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر من الجزائر: بوتفليقة سيعود الليلة إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.