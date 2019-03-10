CNN: سعودي ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت CNN، اليوم الأحد، أن مواطنًا سعوديًا جاء ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، التي كانت متجهة إلى نيروبي، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

يشار إلى أن هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، ذكرت أنه لم ينج أحد من الحادث، فيما نقلت الهيئة عن مصدر من شركة الطيران قوله: “لم ينج أحد على متن الرحلة التي كانت تقل ركابا من 33 دولة”.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي، إن ثمانية ركاب صينيين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وذكر أنه جاء ضمن الضحايا 6 مصريين، مغربيين، يمني واحد، 32 كينيا، 18 إثيوبيا، 7 فرنسيين، 8 صينيين، 18 كنديا، 8 من الولايات المتحدة الأمريكية، 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.