من 33 دولة.. جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، سقوط طائرة ركاب بوينج 737 تابعة لها، كانت متجهة إلى نيروبي، صباح اليوم الأحد، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

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وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، أنه لم ينج أحد من الحادث، فيما نقلت الهيئة عن مصدر من شركة الطيران قوله: “لم ينج أحد على متن الرحلة التي كانت تقل ركابا من 33 دولة”.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي، إن ثمانية ركاب صينيين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وذكر أنه جاء ضمن الضحايا 6 مصريين، مغربيين، يمني واحد، 32 كينيا، 18 إثيوبيا، 7 فرنسيين، 8 صينيين، 18 كنديا، 8 من الولايات المتحدة الأمريكية، 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

وقالت الشركة إن الرحلة “إي.تي 302” سقطت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا وأضافت أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-800 ماكس، لكن رقم هذا الطراز لا وجود له، وحددت عدة مواقع متخصصة في مجال الطيران أن الطائرة هي 737 ماكس 8 الجديدة، وهي من ذات طراز

الطائرة التي سقطت في إندونيسيا في أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.