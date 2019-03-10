شاهد صور أولية لموقع تحطم الطائرة الأثيوبية

نشرت الخطوط الجوية الإثيوبية، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، الصور الأولى من موقع تحطم الطائرة (بوينج 737) وهي في طريقها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ويظهر في الصورة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية توولدي جير ماريام، وهو يتفقد موقع حادث الطائرة التي كان على متنها 149 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم ولقوا حتفهم جميعا، وتحطمت بعد ست دقائق من إقلاعها في مدينة بيسشفتو على بُعد 60 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية عن أسفه العميق للحادث، مؤكدا عدم وجود ناجين.

كما أعرب عن تعاطفه العميق وتعازيه لأسر وأحباء الركاب والطاقم الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي وهم من 33 دولة.

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ولقي 157 شخصا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم الطائرة التي كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ونقلت الوكالة عن بيان للخطوط الجوية الإثيوبية، أن" الطائرة B-737-800MAX مع رقم تسجيل ET- AVJ أقلعت الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من مطار بولي الدولي في أديس أبابا وفُقد الاتصال بها الساعة 08:44".

وبحسب المصدر نفسه، فإن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة، دون ذكر أسماء هذه البلدان.