نيجيريا: مقتل شرطي وخطف 3 أعضاء في اللجنة الانتخابية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (كانو) أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم (الأحد)، أن ثلاثة أعضاء من اللجنة الانتخابية الوطنية خطفوا، كما قتل شرطي، في كمين نفّذته أمس (السبت) عصابات مسلحة في شمال نيجيريا، خلال الانتخابات المحلية.

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم (الأحد)، أن ثلاثة أعضاء من اللجنة الانتخابية الوطنية خطفوا، كما قتل شرطي، في كمين نفّذته أمس (السبت) عصابات مسلحة في شمال نيجيريا، خلال الانتخابات المحلية.

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