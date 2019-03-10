شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا ترحل 5 من الإخوان.. والسيسي: تحديات مصر أكبر من الجماعة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد حفني، رويترز (القاهرة، كوالالمبور)كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه نصح جماعة «الإخوان» بالابتعاد عن منصب الرئيس، وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2012 والتي أسفرت عن فوز محمد مرسي.
وقال السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد اليوم (الأحد): قلت لهم بصفتي رئيس للمخابرات «البلد هتخرب على أيديكم».
وأضاف: حجم التحديات في مصر لا يستطيع شخص بجماعته مواجهتها.
وقال إن من بين المشتبه بهم 5 أشخاص اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة «الإخوان» المحظورة.
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