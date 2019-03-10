شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: آلاف المتظاهرين يرفضون الرقابة على الإنترنت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة ضد سياسات الحكومة الروسية الصارمة في مجال الإنترنت، والتي يقول معارضون إنّها ستؤدي بالنهاية إلى "رقابة كاملة" وتعزل البلاد عن العالم.

وشهدت العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى، اليوم (الأحد)، مسيرة حاشدة، بعد ان أقرت الغرفة الثانية للبرلمان الروسي في قراءة أولى مشروع قرار ينهي تحويل مرور الإنترنت على خوادم أجنبية، في محاولة لتعزيز الأمن الإلكتروني.