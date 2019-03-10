شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي يظهر تقدم «مودي» في الانتخابات الهندية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (نيودلهي)أظهر استطلاع رأي أجري بأنحاء الهند، أن تحالف الحزب الحاكم سيفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان المتاحة في الانتخابات التي ستبدأ في 11 أبريل.
وأظهر استطلاع رأي (سي. فوتر) الذي نشرت نتائجه محطة تلفزيونية محلية اليوم (الأحد)، أن الائتلاف الذي يقوده التحالف الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإمكانه الفوز بعدد 264 مقعداً في الانتخابات، مقارنة بعدد 141 مقعداً قد يفوز بها تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر.
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