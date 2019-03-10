شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يدخل مدينة مرزق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)أكد وزير الداخلية المكلف بالحكومة الليبية المؤقتة أحمد بركة، أن قواتاً من الجيش والشرطة دخلت اليوم (الأحد) مدينة مرزق، وسط ترحيب الأهالي.
وقال بركة في تصريح صحفي، إن قوات الجيش كانت دخلت منذ أيام لمدينة مرزق إلا أن الخارجين عن القانون وجدوها فرصة للقيام بعمليات سطو ونهب باسم الجيش، ما أدى إلى تراجع القوات المسلحة إلى مدينة سبها، وعادت اليوم بتنسيق جديد وبالاتفاق مع الحكماء والأعيان في منطقة مرزق.
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