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الجيش الليبي يدخل مدينة مرزق

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جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

أكد وزير الداخلية المكلف بالحكومة الليبية المؤقتة أحمد بركة، أن قواتاً من الجيش والشرطة دخلت اليوم (الأحد) مدينة مرزق، وسط ترحيب الأهالي.

وقال بركة في تصريح صحفي، إن قوات الجيش كانت دخلت منذ أيام لمدينة مرزق إلا أن الخارجين عن القانون وجدوها فرصة للقيام بعمليات سطو ونهب باسم الجيش، ما أدى إلى تراجع القوات المسلحة إلى مدينة سبها، وعادت اليوم بتنسيق جديد وبالاتفاق مع الحكماء والأعيان في منطقة مرزق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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