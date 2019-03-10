شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تسقط الجنسية عن شقيقتين انضمتا إلى داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

قررت بريطانيا إسقاط الجنسية عن شقيقتين بريطانيتين أنضمتا إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «صنداي تايمز» اليوم (الأحد)، التي أضافت أن ريما إقبال البالغة 30 عاماً وشقيقتها زارا البالغة 28 عاماً، غادرتا شرق لندن إلى سورية في العام 2013، ولديهما الآن خمسة أبناء ذكور دون عمر الثامنة.

ويأتي القرار البريطاني بعد أن أثار تجريد البريطانية شميمة بيغوم من جنسيتها جدلاً كبيراً، خصوصاً بعد وفاة طفلها الرضيع في مخيم للاجئين في شمال سورية الأسبوع الفائت.