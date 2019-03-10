شكرا لقرائتكم خبر عن نتانياهو يتوعد حماس.. وعباس: ملتزمون بالسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الأراضي الفلسطينية)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، من أن إسرائيل لن تتردد في شن «عملية واسعة النطاق» في القطاع، بعد أن باتت المواجهات شبه يومية بين إسرائيل والفلسطينيين هناك.

وقال نتانياهو اليوم (الأحد) بعد اجتماع للحكومة الإسرائيلية: «أود أن أقول لحماس بأننا سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة السلام والهدوء إلى سكان المناطق الحدودية مع غزة، والجنوب بأكمله».

من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال استقباله اليوم (الأحد) وفداً من حزب ميريتس اليساري الإسرائيلي، أنه يمد يده لأي حكومة إسرائيلية «تؤمن بحل الدولتين»، و«لا تستمر في عنادها ضد السلام».

وقال عباس موجهاً حديثه الى رئيسة الحزب تمار زاندبرغ: «كما تعلمين نسعى دائماً إلى السلام، وليس لنا أي خيار آخر، وهذا الموقف اتخذناه منذ العام 1988، ولا نزال ملتزمين به حتى الان».