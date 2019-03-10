شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة سودانية تقضي بسجن ابنة الصادق المهدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) قضت محكمة طوارئ سودانية اليوم (الأحد)، بسجن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض ونائبته لمدة أسبوع. قضت محكمة طوارئ سودانية اليوم (الأحد)، بسجن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض ونائبته لمدة أسبوع. وقال مسؤولون حزبيون إن مريم المهدي واحدة من بين 19 من أعضاء الحزب أصدرت المحكمة أحكاماً عليهم، مع تغريمهم 2000 جنيه سوداني (42 دولاراً) لمشاركتهم في احتجاجات تدعو الرئيس عمر البشير إلى التنحي.



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