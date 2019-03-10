شكرا لقرائتكم خبر عن السويد: انفجار حافلة ركاب في وسط العاصمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ستوكهولم) انفجرت حافلة ركاب في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم (الأحد)، مما أسفر عن إصابة سائق. انفجرت حافلة ركاب في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم (الأحد)، مما أسفر عن إصابة سائق. وبددت الشرطة مخاوف أولية من احتمال أن الانفجار نجم عن هجوم. وقالت إنها تشتبه في أن الحافلة التي تدار بالغاز انفجرت بعد ارتطامها بحواجز ارتفاع داخل نفق.



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