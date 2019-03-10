شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمني كثيف بين مطار الجزائر والقصر الرئاسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويرز (الجزائر)

قالت قناة العربية الحدث التلفزيونية اليوم (الأحد)، إن هناك أنباء عن انتشار أمني مكثف بين مطار الجزائر والقصر الرئاسي في منطقة زرالدة خارج العاصمة.

ومن المتوقع أن يعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم، بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى سويسري، في الوقت الذي يواجه فيه احتجاجات حاشدة تمثل أكبر تهديد لحكمه المستمر منذ 20 عاماً.