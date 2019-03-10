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شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم عرب.. تعرف على جنسيات ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (أديس أبابا)أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية للصحفيين أن الطائرة التي تحطمت اليوم الأحد كانت تقل ركابا من أكثر من 30 دولة.
وكشف أن من بين الركاب 32 من كينيا و18 من كندا وتسعة من إثيوبيا وثمانية من إيطاليا وثمانية من الصين وثمانية من الولايات المتحدة وسبعة من بريطانيا وسبعة من فرنسا وستة من مصر وخمسة من هولندا وأربعة من الهند وأربعة من سلوفاكيا وثلاثة من النمسا وثلاثة من السويد وثلاثة من روسيا واثنان من المغرب واثنان من إسبانيا واثنان من بولندا واثنان من إسرائيل.
وكان لكل من بلجيكا وإندونيسيا والصومال والنرويج وصربيا وتوجو وموزامبيق ورواندا والسودان وأوغندا واليمن مواطن واحد على متن الطائرة.
وأسماء أربعة من الركاب مسجلة على أنهم يحملون جوزات سفر صادرة من الأمم المتحدة ولم تعرف جنسياتهم على الفور.
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