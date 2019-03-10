شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: قانون الجامعات التكنولوجية يستهدف تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرص المجلس الكامل على التعليم والارتقاء به، لافتا إلى أنه تم إدراج تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجامعات التكنولوجية على جدول الجلسات العامة المزدحم بالكثير من الموضوعات المهمة.

وأوضح على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، أن مشروع القانون يفتح مسارا تعليميا جديدا ومتكاملا فى المسار التكنولوجى بما يوازى التعليم الأكاديمى، كما أنه يستهدف إحداث تغيير فى النظرة المجتمعية للتعليم الفنى.

وفى سياق آخر دعا الدكتور على عبد العال أعضاء المجلس للحضور غدا، قائلا: "غدا هناك بعض القوانين التى تمت الموافقة عليها بصورة غير نهائية، وهى فى حاجة إلى موافقة ثلثى الأعضاء، وأرجو أن يكون هذا غدا حتى ننتهى من إقرارها نهائيا".

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كما رحب رئيس البرلمان بمجموعة من طلاب كلية الحقوق بجامعة بنها، الذين حضروا الجلسة العامة للبرلمان اليوم، فى إطار نشر الثقافة البرلمانية بين طلاب مصر، حيث حضر مجموعة من طلاب كلية الحقوق جامعة بنها بصحبة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.