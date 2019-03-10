شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوجه التحية للمرأة المصرية على خدماتها للبلاد والمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس النواب اليوم التهنئة لكل امرأة مصرية على ما قدمته وتقدمه من خدمة للبلاد والمجتمع.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور على عبد العال أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم المراة العالمى.

وقال رئيس مجلس النواب إن مصر احتفلت مع العالم فى 8 مارس باليوم العالمى للمراة مضيفا أن المرأة المصرية أثبتت نجاحا فى كل المجالات وهى الآن تشغل 12 مقعدا من مقاعد الحكومة منهم 8 وزيرات و4 نائبات للوزراء بالإضافة إلى أن البرلمان يحظى بـ90 نائبة وهن مثال حى للالتزام والاجتهاد وهذا العدد مرشح للزيادة فى الفصول التشريعية القادمة.

وتابع رئيس البرلمان: "المجتمع المصرى انزل المرأة مكانة عالية واحتفظ لها بقيم الاحترام والتقدير والبر والمودة وجاءت الإرادة السياسية فى أعلى مراتبها ممثلة فى رئيس الجمهورية لتضع بوضوح شديد وعن اقتناع كامل تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، لافتا إلى أن القيادة السياسية اتخذت الوسائل والتدابير اللازمة لجعله واقعا ملموسا لا مجرد أفكار ونوايا طيبة.