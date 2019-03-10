شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: ثورة 1919 تآخى فيها الهلال والصليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ثورة 1919 بالثورة الكبرى والشعبية، التى شهدت تآخى الصليب والهلال، لافتا إلى أنها كانت مقدمة حصول مصر على استقلالها بمقتضى تصريح 28 فبراير 1922.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أن ثورة 1919 منحت مصر دستور 1923 وهى التى منحت مصر برلماناً شعبياً ولد فى هذه القاعه عام 1924.

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وكان رئيس مجلس النواب قد قال فى مستهل كلمته: يبدو أن هذا الشهر شهر المناسبات، حيث إن ذكرى ثورة 1919 مناسبة آخرى تحتفل بها مصر هذه الأيام.. وهى الثورة الكبرى والأولى.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب يناقش خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.