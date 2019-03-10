على عبد العال يدعو النواب للوقوف تحية لشهداء الوطن: سلعة الأمن غالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأسرهم وذويهم، تزامنا مع احتفال مصر بيوم الشهيد، داعيا أعضاء المجلس للوقوف تحية لشهداء مصر، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسته.
وقال عبد العال: "الحياة أغلى ما يملك الإنسان، والتضحية بها أعلى مراتب البذل والعطاء، وتعكس وجود إيمان غير محدود بأداء الواجب، تحية إجلال وتقدير لشهداء ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض الذى استشهد فى الصفوف الأولى من المعركة".
وأشاد على عبد العال بما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى ولا تقدر بثمن، قائلا "لهم كل التحية والعرفان، سلعة الأمن غالية وهى غير مرئية لا يشعر بقيمتها إلا من فقدها والشواهد واضحة لا تخفى على أحد".
وفى ختام كلمته تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتحية لأرواح الشهداء البررة، وتوجه بتحية واجبة لأسرهم للتضحيات الغالية التى قدمها ذويهم.
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